«Кинопоиск», «Иви» и Wink оштрафовали на 9,5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

Онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», «Иви» и платформу Wink оштрафовали на 9,5 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Таганский районный суд Москвы.

Инстанция назначила ООО «Кинопоиск» и ООО «Иви.ру» административные штрафы в размере 3,5 млн и 3 млн рублей. При этом правообладателя Wink ООО «Рестим Медиа» оштрафовали на 3 млн рублей, отмечает RT.

Кроме того, столичный суд назначил штрафы в 2 млн и 3,5 млн соответственно телевещательным онлайн-сервисам ООО «24 часа ТВ» и ООО «А Сериал».

Ранее онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» оштрафовали на 3 млн рублей по статье о пропаганде ЛГБТ.

