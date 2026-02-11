«Я не думаю, что ограничения приведут к значительному оттоку, люди все равно будут пользоваться через средства обхода. Это не так удобно, реклама сократится, но не уйдет в ноль. Сами каналы останутся, никто не будет терять свой аккаунт, просто параллельно все заведут канал в MAX, чтобы была альтернатива. Рекламодатели не могут удвоить свои рекламные интеграции, оставить такой же объем в Telegram, при этом в MAX есть большая проблема. Компании пока не могут понять, сколько пользователи будут там находиться. Они могут открывать приложение, чтобы заходить на Госуслуги или еще что-то, а это могут быть минуты пребывания. Рекламодателю необходимо, чтобы пользователь находился там часами. Поэтому будут трудности с монетизацией. В ближайшее время в MAX не будет больше рекламных денег, чем в Telegram, часть бюджета туда перейдет, но в Telegram все равно останется», - рассказал он.

Он подчеркнул, что в Telegram сегодня крутятся «огромные» деньги, а российские компании перешли именно на эту площадку после запрета другой соцсети.

«Объем рынка рекламы в Telegram очень большой, по цифрам вам не скажет никто, потому что огромное количество площадок делают это по серым схемам. Но надо понимать, что это огромные деньги, за последние три-четыре года на площадке появился информационный рынок, большое количество каналов, компании делают интеграции активно, взаимодействуют с пользователями. Если будет ограничение в работе, это приведет к уменьшению вливания денег рекламодателями. Если фото и видео будут плохо загружаться, а людей станет меньше, такая реклама рекламодателям просто станет не нужна. После закрытия Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) Telegram стал более инновационной площадкой, чем тот же VK. В Telegram продвинутые пользователи, лояльная аудитория, цена рекламы там росла», - заключил собеседник НСН.

Российские блогеры не отказываются от Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) после запрета, но рекламодатели теперь делают ставку и на Telegram-каналы, рассказала НСН президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек.

