«Смешная информация»: В Госдуме отвергли запрет продажи презервативов супругам
Предложение запретить продавать контрацептивы супружеским парам - это тема, на которую не хочется рассуждать. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.
Как пишут СМИ, с инициативой о запрете продажи контрацептивов состоящим в браке парам к депутатам обратились активисты движения «Сорок сороков». По их мнению, это положительно скажется на росте населения.
Соломатина назвала инициативу смешной, отметив, что для повышения рождаемости нужны не запреты, а льготы и помощь от государства.
«Для того, чтобы улучшить демографическую ситуацию, нужно создать условия... чтобы у людей был и моральный стимул... когда они будут точно уверены в своем завтрашнем дне», — заключила парламентарий.
Ранее аналитики компании DSM Group выяснили, что за шесть месяцев 2024 года в России средст контрацепции было продано на 19,3 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
