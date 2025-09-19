«Смешная информация»: В Госдуме отвергли запрет продажи презервативов супругам

Как пишут СМИ, с инициативой о запрете продажи контрацептивов состоящим в браке парам к депутатам обратились активисты движения «Сорок сороков». По их мнению, это положительно скажется на росте населения.

Соломатина назвала инициативу смешной, отметив, что для повышения рождаемости нужны не запреты, а льготы и помощь от государства.

«Для того, чтобы улучшить демографическую ситуацию, нужно создать условия... чтобы у людей был и моральный стимул... когда они будут точно уверены в своем завтрашнем дне», — заключила парламентарий.

Ранее аналитики компании DSM Group выяснили, что за шесть месяцев 2024 года в России средст контрацепции было продано на 19,3 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

