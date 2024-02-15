Семьи в США начинают все чаще давать своим детям препараты для похудения

По данным СМИ, Wegovy - новое мощное средство для борьбы с рекордными показателями детского ожирения.

Так, за первые 10 месяцев 2023 года 1268 детей в возрасте от 12 до 17 лет с диагнозом «ожирение» начали принимать Wegovy. В 2022 году этот препарат был прописан лишь 25 детям. По данным властей, почти 20% детей в США, или около 14,7 миллиона человек, страдают ожирением.

Данные указывают на растущую заинтересованность американских семей использовать Wegovy, однако его использование стоит дорого, а данные о долгосрочных рисках и пользе при этом ограничены.

Ранее звездный диетолог Маргарита Королева в интервью «Радиоточке НСН» рассказала, что избыток веса или ожирение чаще наблюдается у женщин, чем у мужчин. По ее словам, женщины более эмоциональны, из-за чего часто «заедают» стресс.

