Семьи в США начинают все чаще давать своим детям препараты для похудения
В 2023 году подростки в США стали активно принимать препарат для похудения Wegovy, сообщает Reuters.
По данным СМИ, Wegovy - новое мощное средство для борьбы с рекордными показателями детского ожирения.
Так, за первые 10 месяцев 2023 года 1268 детей в возрасте от 12 до 17 лет с диагнозом «ожирение» начали принимать Wegovy. В 2022 году этот препарат был прописан лишь 25 детям. По данным властей, почти 20% детей в США, или около 14,7 миллиона человек, страдают ожирением.
Данные указывают на растущую заинтересованность американских семей использовать Wegovy, однако его использование стоит дорого, а данные о долгосрочных рисках и пользе при этом ограничены.
Ранее звездный диетолог Маргарита Королева в интервью «Радиоточке НСН» рассказала, что избыток веса или ожирение чаще наблюдается у женщин, чем у мужчин. По ее словам, женщины более эмоциональны, из-за чего часто «заедают» стресс.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru