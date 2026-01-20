СНГ ничего не потеряет от выхода Молдавии, однако потеряют жители страны, так как членство в объединении подразумевало различные полезные программы и договоренности, которые теперь президент Майя Санду разорвет. Об этом НСН рассказал зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Молдавия запустила процедуру денонсации базовых соглашений с СНГ, которые определяют ее статус в организации и позволят выйти из ее состава. Об этом в эфире Radio Moldova сообщил вице-премьер и глава МИД страны Михай Попшой. Он подчеркнул, что Молдавия не будет официальным членом СНГ и «этот процесс уже начался». Затулин объяснил действия Молдавии.

«Выход Молдовы из СНГ - это желание разорвать связи со всем историческим прошлым и переселиться в другую геополитическую реальность. Этим занимается Санду, которая собирается сдать Молдову Румынии. Конечно, организация СНГ развивала еще и некие программы, договоренности. Например, донорский банк крови. Это соглашение важно для людей, которые здесь живут. Если, например, для больного на Украине нет крови, то она может быть предоставлена из России или из Беларуси. И наоборот. Те, кто прежде выходил из СНГ, например, Грузия, оставляли дверь открытой - просили, чтобы десятки соглашений продолжали существовать. И сейчас может происходить нечто похожее. Правда, поскольку во главе Молдавии женщина абсолютно без тормозов, то она может разрушить и эти связи. Тут все помножено еще на общую ситуацию противостояния России и Европейского Союза, куда она стремится», - рассказала она.