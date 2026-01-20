Затулин объяснил, почему СНГ ничего не потеряет после выхода Молдавии
СНГ продолжит существовать до тех пор, пока Россия будет этого хотеть, однако РФ не должна при этом прощать дерусификацию и русофобию, заявил НСН Константин Затулин.
СНГ ничего не потеряет от выхода Молдавии, однако потеряют жители страны, так как членство в объединении подразумевало различные полезные программы и договоренности, которые теперь президент Майя Санду разорвет. Об этом НСН рассказал зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Молдавия запустила процедуру денонсации базовых соглашений с СНГ, которые определяют ее статус в организации и позволят выйти из ее состава. Об этом в эфире Radio Moldova сообщил вице-премьер и глава МИД страны Михай Попшой. Он подчеркнул, что Молдавия не будет официальным членом СНГ и «этот процесс уже начался». Затулин объяснил действия Молдавии.
«Выход Молдовы из СНГ - это желание разорвать связи со всем историческим прошлым и переселиться в другую геополитическую реальность. Этим занимается Санду, которая собирается сдать Молдову Румынии. Конечно, организация СНГ развивала еще и некие программы, договоренности. Например, донорский банк крови. Это соглашение важно для людей, которые здесь живут. Если, например, для больного на Украине нет крови, то она может быть предоставлена из России или из Беларуси. И наоборот. Те, кто прежде выходил из СНГ, например, Грузия, оставляли дверь открытой - просили, чтобы десятки соглашений продолжали существовать. И сейчас может происходить нечто похожее. Правда, поскольку во главе Молдавии женщина абсолютно без тормозов, то она может разрушить и эти связи. Тут все помножено еще на общую ситуацию противостояния России и Европейского Союза, куда она стремится», - рассказала она.
При этом Затулин также привел в пример Армению, которая понимает свою зависимость от СНГ и РФ и делает все «осторожно».
«Армения пытается сделать вид, что ее желание вступить в ЕС на этом этапе никак не противоречит ее членству в Евразийском Союзе. Да, в Армении во главе тоже правительство, которое ведет двуличную по отношению к СНГ и к Евразийскому Союзу политику, но действует более осторожно, понимая зависимость Армении от экономики СНГ и России. В Молдове этого понимать не хотят. Надеются на то, что все это будет оплачено той же Румынией, тем же ЕС», - заметил он.
Также собеседник НСН подчеркнул, что СНГ не потеряет от выхода Молдавии, так как объединение будет существовать, пока этого хочет РФ.
«СНГ продолжает существовать до тех пор, пока Россия будет согласна на то, чтобы СНГ существовало. Мы, безусловно, не заинтересованы в распаде СНГ. Потому что это распад нашей естественной сферы влияния. Это попытка найти другие ниши, куда встроиться. Украина тоже такую попытку предприняла. Армения тоже такую попытку предпринимает. Что касается государств Средней Азии, тут более сложная картина, но здесь тоже есть альтернатива. Это организация Тюркских государств, которую поощряет и развивает Турция. Поэтому это все конкурентные вопросы. И, конечно, мы, как конкуренты, если хотим, чтобы нас уважали, обязаны бороться за то, что унаследовали из СНГ. Другое дело, что мы не должны не замечать других тенденций в рамках СНГ, когда идет дерусификация, развивается русофобия», - подытожил он.
Ранее депутат Госдумы Алена Аршинова заявила, что Санду проводит политику, которая может привести к утрате страной государственного суверенитета и ее возможному объединению с Румынией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
