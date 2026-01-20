«Злорадствовать - последнее дело!»Губерниев объяснил финансовые проблемы медиафутбола
Медиалига испытывает сложности в связи с уходом букмекеров, заявил НСН спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Медиафутбол в России пользуется большой популярностью, проблемы с его финансированием отражают общую непростую ситуацию в отечественной экономике. Об этом НСН заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Зарплаты игроков в Медийной футбольной лиге снизились на фоне сокращения финансирования со стороны букмекерских компаний, связанного с ростом налоговой нагрузки на отрасль. По данным телеграм-канала Sport Baza, в ряде клубов уровень окладов сократился примерно в два раза. Так, бюджет одного из флагманов лиги, команды 2Drots, сократился вдвое — с 280 до 140 миллионов рублей. Вследствие этого игроки МФЛ пытаются трудоустроиться в профессиональных клубах Второй и Третьей лиг. При этом некоторые спортивные блогеры назвали медиафутбол ненужной сферой и пожелали ему скорейшего закрытия.
«Злорадствовать по этому поводу – последнее дело! Медиафутбол сейчас испытывает сложности в связи с уходом букмекеров. Им сильно повысили налоги. А я сейчас читаю, например, как у нас в Москве и других городах закрываются рестораны, кафе, как у нас с трудом выживает лёгкая промышленность, как у нас цены сильно поднялись. Проблемы в экономике, естественно, добрались до медиафутбола», - отметил Губерниев.
Он также опроверг утверждение, что интерес к медиафутболу раздут искусственно.
«Медиафутбол пользуется популярностью, об этом свидетельствуют переполненные трибуны на многих матчах. Многие профессиональные лиги могли только мечтать о такой посещаемости. Даже РПЛ завидовала», - заключил собеседник НСН.
Медиафутбол — разновидность футбола, команды в котором составлены преимущественно из знаменитостей, а также футболистов, которые ранее выступали в профессиональных клубах. Медийную футбольную лигу в 2022 году создал Николай Осипов. В октябре 2025 года стало известно о готовности к эксплуатации собственного стадиона Медиалиги. В шестом по счёту сезоне МФЛ в 2025 году приняли участие 20 команд.
Согласно финансовой отчетности, букмекерские компании финансируют 90% медийного футбола. С 2026 года вступил в силу закон об уплате букмекерами налога в размере 7% от валового игрового дохода (разницы между суммой принятых ставок и выплаченными выигрышами), ставка налога на прибыль для них повышена до 25%, целевые отчислений на развитие спорта составляют 2,25%. По подсчётам Министерства финансов, общая налоговая нагрузка на букмекеров вырастет в 60 раз.
Бывший игрок сборной России по футболу Александр Ширко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ранее отметил, что в медийных командах все заточено не совсем на футбол - там другие правила, бесконечные скандалы и комментарии.
