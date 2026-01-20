Посол: Дания угрожает отобрать землю под зданиями посольства РФ

Власти Копенгагена угрожают отобрать участки территории, на которых расположены здания посольства России в Дании. Об этом заявил глава диппредставительства Владимир Барбин в интервью ТАСС.

Как отметил посол, из-за репрессивных решений правительства Дании была в разы сокращена численность российской дипмиссии и прекращена работа торгпредства.

«Существенно ограничена деятельность Российского центра науки и культуры. Со стороны мэрии Копенгагена раздаются угрозы отобрать землю, на которой расположены здания российской дипмиссии», - рассказал Барбин.

Дипломат подчеркнул, что деятельность посольства ведется в условиях жесткого противодействия с датской стороны и фактической блокады. России сложно решать практические вопросы, в том числе получения аккредитации для сотрудников и ее продления, предоставления доступа к банковским услугам, ведения ремонтных работ, технического обслуживания оборудования.

Между тем Служба внешней разведки Дании признала, что угрозы нападения на страну со стороны России нет.

