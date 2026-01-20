Суд назначил компенсацию Безрукову за продажу масок с его изображением

Столичный Хамовнический суд взыскал 200 тысяч рублей с индивидуальной предпринимательницы Кристины Соболевской в пользу актера Сергея Безрукова из-за продажи масок с лицом артиста. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд частично удовлетворил требования истца. Ответчику запретили использовать маски с изображением Безрукова без его согласия, пишет RT.

«Взыскать… компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей», - постановил судья.

Ранее Безруков подал иск против предпринимательницы, выставившей на продажу на маркетплейсах маски с лицом актера без его согласия. Истец просил запретить распространять его персональные данные и взыскать компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

