В Росгвардии рассказали, сколько стоит охрана жилья
Стоимость охранных услуг квартиры или дома варьируются от 200 рублей до тысячи, заявил НСН Игорь Кирсанов.
Наличие тревожной кнопки и сигнализации помогут обезопасить имущество, включая квартиры и частные дома, заявил исполняющий обязанности начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, полковник полиции Игорь Кирсанов в пресс-центре НСН.
«Наличие тревожной кнопки, наличие сигнализации, договор с подразделением Росгвардии – это тот большой плюс в сохранности имущества, в обеспечении безопасности жизни и здоровья. У каждого собственника есть свои индивидуальные потребности, оборудование, которое представлено на рынке охранных услуг, позволяет выбрать оптимальный набор. Например, можно выбрать проводные системы безопасности или радиоканальные. Стоимость этих услуг варьируются от 200 рублей до тысячи. Все зависит от того, какое помещение – квартира или частные домовладения. Также все зависит от площади помещения», - отметил он.
Новогодние праздники в Московской области прошли спокойно, серьезных правонарушений не было, заявил исполняющий обязанности начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, полковник полиции Игорь Кирсанов в пресс-центре НСН.
