В Росгвардии рассказали о правонарушениях в Подмосковье в новогодние праздники

Новогодние праздники в Московской области прошли спокойно, серьезных правонарушений не было, заявил исполняющий обязанности начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, полковник полиции Игорь Кирсанов в пресс-центре НСН.

«За прошедшие новогодние праздники подразделения вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в обеспечении безопасности 398 мероприятий. Для этих целей было задействовано около двух тысяч сотрудников, дополнительно ежедневно выставлялись 170 групп задержания. Если сделать анализ мероприятий в охране общественного порядка, все задачи были выполнены в полном объеме, никаких нарушений не допущено. За период праздников в отделы было доставлено около полутора тысяч граждан – за подозрение в совершении преступления. Были случаи, когда мы доставляли граждан, находящихся в федеральном розыске. Праздничные мероприятия, новогодняя ночь были достаточно спокойными, никаких глобальных правонарушений не происходило. Это были административные правонарушения, например, нахождение в общественном месте в нетрезвом виде или употребление алкогольных напитков», - рассказал он.

Новогодние праздники - традиционное время, когда активизируются воры-домушники. Жители Подмосковья уезжают в отпуск, оставляя свои домовладения без присмотра, число взломов увеличивается, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

