В Свердловской области человек погиб в массовой аварии с тремя грузовиками
Один легковой и три грузовых автомобиля попали в ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень, есть жертвы. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.
Авария произошла на 42-м км автодороги. Предварительно, водитель легковушки ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и, не справившись с управлением, столкнулся с грузовым MAN. Следовавшие за ними грузовики Daewoo и DAF съехали в кювет.
«В результате первичного столкновения водитель автомобиля ВАЗ-2110 скончался на месте от полученных травм», - отметили в Госавтоинспекции.
Пострадал пассажир легковушки, его доставили в медицинское учреждение.
Ранее в Челябинской области два человека погибли, четверо получили травмы в ДТП с участием ВАЗ-2110 и ВАЗ-2107, пишет «Свободная пресса».
