ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК и объектам энергетики Украины
Армия России нанесла массированный удар по объектам на Украине, используемым в интересах ВСУ, в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в РФ. Об этом сообщило Минобороны.
Отмечается, что ночью 20 января Вооруженные силы РФ атаковали украинские предприятия военной промышленности, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов, цеха производства дронов дальнего действия. Для удара использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования и ударные БПЛА.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», - рассказали в Минобороны.
Ранее военное ведомство сообщило, что в ночь на 20 января средства ПВО уничтожили над территорией России 32 украинских беспилотника.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru