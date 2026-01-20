ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК и объектам энергетики Украины

Армия России нанесла массированный удар по объектам на Украине, используемым в интересах ВСУ, в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в РФ. Об этом сообщило Минобороны.

Отмечается, что ночью 20 января Вооруженные силы РФ атаковали украинские предприятия военной промышленности, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов, цеха производства дронов дальнего действия. Для удара использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования и ударные БПЛА.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», - рассказали в Минобороны.

Ранее военное ведомство сообщило, что в ночь на 20 января средства ПВО уничтожили над территорией России 32 украинских беспилотника.

