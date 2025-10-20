Первая церемония вручения «Бриллиантовой бабочки» пройдет 27 ноября

Первую церемонию вручения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» проведут в Москве 27 ноября. Об этом рассказал народный артист РФ, председатель Союза кинематографистов и инициатор премии Никита Михалков в беседе с ТАСС.

«Первая церемония состоится в нашей "Мастерской "12" Никиты Михалкова" 27 ноября 2025 года», - отметил режиссер.

Учредителями награды выступили Министерство культуры и Российский фонд культуры. Победителей будут выбирать в 12 номинациях, в том числе «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф». Лучший фильм наградят суммой, равной эквиваленту $1 млн, победитель в каждой следующей номинации получит $250 тысяч.

ФОТО: ТАСС / Кирилл Кухмарь
