Сектантов в России готовят к протесту
В России на фоне эскалации украинского конфликта активизировались псевдорелигиозные организации и деструктивные секты. Новую волну формируют последователи запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы», чтобы возродить свою деятельность. Об этом рассказал «Известиям» адвокат, специалист по защите пострадавших от экстремистских организаций и сект Александр Корелов.
В Ноябрьске из Ямало-Ненецкого автономного округа жители жалуются на странные поквартирные обходы неизвестных. Методы их обработки людей крайне схожи с теми, которые использовали представители запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы».
«Для чего это делается? Во-первых, для того, чтобы возобновить свою деятельность. А во-вторых, им даются инструктивные указания об организации протестов в том числе против проведения спецоперации. То есть подтверждаются наши опасения об опасности этой организации. Структура находилась, по сути, в спящем режиме, а сегодня начинает проявлять активность. По моим данным, членам «Свидетелей Иеговы» задаются вопросы, готовы ли они к активным протестам, связанным в том числе с физическим сопротивлением представителям правоохранительных органов, — рассказал адвокат, специалист по защите пострадавших от экстремистских организаций и сект Александр Корелов.
По мнению эксперта, сектанты могут представлять угрозу для социальной стабильности в стране. Их могут использовать для разжигания протестного движения в России. Корелов считает, что руководители сект могут вывести на улицы неопятидесятников, сайентологов и участников других околорелигиозных организаций.
Ранее признанный в РФ иноагентом историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что «Википедия» является сектой, которая распространяет дезинформацию под видом «свободы и объективности», поэтому ее следует заблокировать.
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