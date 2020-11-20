РПЦ объяснила появление списка запрещенных священников
Синодальный отдел РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ опубликовал список лжесвященников, проповедующих и собирающих средства через интернет. Смысл обнародования перечня объяснил замглавы отдела Вахтанг Кипшидзе.
По его словам, в последнее время многие люди стали использовать образ священника для влияния на аудиторию. Среди них есть и отлученные от церкви, и сектанты, добавил Кипшидзе. Одним из самых крупных деятелей такого рода он назвал бывшего священника Владимира Головина.
«Этот человек запрещён в священнослужении. Он собрал очень большую аудиторию, используя так называемый сервер «Молитва по соглашению». Это предполагает, в том числе, достаточно большие пожертвования со стороны тех, кто является его почитателями. И этот механизм носит очень большое коммерческое измерение, аккумулируются значительные финансовые средства за счёт тех, кто поверил, что этот лжесвященник может оказывать особую духовную помощь», - рассказал Кипшидзе «Радио 1».
Он добавил, что люди, которые принадлежат к Русской православной церкви, должны «порвать всякую связь» с теми, кто попал в список лжесвященников.
Ожидается, что спиок будет обновляться и пополняться.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+24 318 / сут.
Умерли
35 311+461 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+24 758 / сут.
- РПЦ объяснила появление списка запрещенных священников
- Армянские подразделения покинули Агдамского района Карабаха
- Biontech и Pfizer подали в США запрос о регистрации вакцины от коронавируса
- «Сбер» назвал города РФ с самым высоким риском заражения COVID-19
- ЦИК официально объявил победу Санду на выборах президента Молдавии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru