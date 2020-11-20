РПЦ объяснила появление списка запрещенных священников

По его словам, в последнее время многие люди стали использовать образ священника для влияния на аудиторию. Среди них есть и отлученные от церкви, и сектанты, добавил Кипшидзе. Одним из самых крупных деятелей такого рода он назвал бывшего священника Владимира Головина.



«Этот человек запрещён в священнослужении. Он собрал очень большую аудиторию, используя так называемый сервер «Молитва по соглашению». Это предполагает, в том числе, достаточно большие пожертвования со стороны тех, кто является его почитателями. И этот механизм носит очень большое коммерческое измерение, аккумулируются значительные финансовые средства за счёт тех, кто поверил, что этот лжесвященник может оказывать особую духовную помощь», - рассказал Кипшидзе «Радио 1».



Он добавил, что люди, которые принадлежат к Русской православной церкви, должны «порвать всякую связь» с теми, кто попал в список лжесвященников.



Ожидается, что спиок будет обновляться и пополняться.



