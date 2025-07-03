В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ Гудков

Гвардии генерал-майор, заместитель главнокомандующего Военно-морского флота РФ Михаил Гудков погиб в Курской области. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ... экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ погиб, выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами», - написал Кожемяко в Telegram-канале.

По его словам, генерал-майор «не представлял себя нигде, кроме флота» и продолжал лично выезжать на позиции морпехов, заняв пост замглавкома.

Глава Приморья подчеркнул, что в Курской области вместе с Гудковым погиб «его верный товарищ и наш общий друг» Нариман Шихалиев. Кожемяко выразил соболезнования родным и сослуживцам военнослужащих.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в зоне специальной военной операции погиб замкомандира добровольческого отряда «БАРС-32» Олег Семов, напоминает RT.

