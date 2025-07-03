В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ Гудков
Гвардии генерал-майор, заместитель главнокомандующего Военно-морского флота РФ Михаил Гудков погиб в Курской области. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
«Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ... экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ погиб, выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами», - написал Кожемяко в Telegram-канале.
По его словам, генерал-майор «не представлял себя нигде, кроме флота» и продолжал лично выезжать на позиции морпехов, заняв пост замглавкома.
Глава Приморья подчеркнул, что в Курской области вместе с Гудковым погиб «его верный товарищ и наш общий друг» Нариман Шихалиев. Кожемяко выразил соболезнования родным и сослуживцам военнослужащих.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в зоне специальной военной операции погиб замкомандира добровольческого отряда «БАРС-32» Олег Семов, напоминает RT.
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