Парламент Армении одобрил законы для национализации «Электросетей»

Поправки к законам «Об энергетике» и «О комиссии по урегулированию общественных услуг» были предложены правящей партией «Гражданский договор». Их поддержали 65 депутатов, против проголосовали 27 человек.

В «Электросетях Армении» заявили, что считают процесс национализации незаконным и будут бороться против него всеми доступными средствами.

Ранее Карапетяна, выступившего в защиту Армянской апостольской церкви (ААЦ), обвинили в призывах к захвату власти и арестовали на два месяца, сообщает RT.

