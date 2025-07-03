Парламент Армении одобрил законы для национализации «Электросетей»
Парламент Армении принял законопроекты, которые позволяют национализировать принадлежащую предпринимателю Самвелу Карапетяну компанию «Электросети Армении».
Поправки к законам «Об энергетике» и «О комиссии по урегулированию общественных услуг» были предложены правящей партией «Гражданский договор». Их поддержали 65 депутатов, против проголосовали 27 человек.
В «Электросетях Армении» заявили, что считают процесс национализации незаконным и будут бороться против него всеми доступными средствами.
Ранее Карапетяна, выступившего в защиту Армянской апостольской церкви (ААЦ), обвинили в призывах к захвату власти и арестовали на два месяца, сообщает RT.
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