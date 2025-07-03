Захарова: Согласован консульский доступ к 13 задержанным в Баку россиянам
3 июля 202513:56
Москва и Баку согласовали консульский доступ к задержанным в Азербайджане росиянам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Согласован доступ консульских сотрудников к 13 задержанным гражданам РФ», - сказала она.
Подобности Захарова раскрывать не стала.
Ранее посольство РФ в Баку заявило, что от россиян в Азербайджане стали поступать жалобы на применение физического насилия, проверки документов, визиты неизвестных лиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Критик Соседов усомнился в успехе группы «Тату» после воссоединения
- Набиуллина: ЦБ пока не получал заявок на возвращение иностранных банков в РФ
- Автопроизводитель Geely опроверг слухи об уходе из России
- Захарова: Согласован консульский доступ к 13 задержанным в Баку россиянам
- Потолок обвалился в торговом центре в ХМАО
- Парламент Армении одобрил законы для национализации «Электросетей»
- Песков: Россия пока не обсуждала детали мирного меморандума с Украиной
- В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ Гудков
- Умер радиоведущий Михаил Антонов
- Армия России освободила Меловое и Разино
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru