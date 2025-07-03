Захарова: Согласован консульский доступ к 13 задержанным в Баку россиянам

Москва и Баку согласовали консульский доступ к задержанным в Азербайджане росиянам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В СПЧ назвали шокирующим задержание россиян в Азербайджане

«Согласован доступ консульских сотрудников к 13 задержанным гражданам РФ», - сказала она.

Подобности Захарова раскрывать не стала.

Ранее посольство РФ в Баку заявило, что от россиян в Азербайджане стали поступать жалобы на применение физического насилия, проверки документов, визиты неизвестных лиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: МИД России
ТЕГИ:ЗадержаниеМИД РФРоссиянеАзербайджанРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры