Песков: Россия пока не обсуждала детали мирного меморандума с Украиной
3 июля 202513:08
Россия пока не обсуждала с Украиной детали мирного меморандума. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Кремль не намерен публично обсуждать содержание документа.
«Мы считаем, что обсуждение через СМИ может только навредить процессу», — заключил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что во время третьей встречи делегации Москвы и Киева должны обсудить проекты своих меморандумов по урегулированию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Россия пока не обсуждала детали мирного меморандума с Украиной
- В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ Гудков
- Умер радиоведущий Михаил Антонов
- Армия России освободила Меловое и Разино
- Швеция выделит Украине $157 млн на военную помощь
- Над Самарской и Белгородской областями сбили три беспилотника ВСУ
- Россиянам посоветовали спать в обеденный перерыв на работе
- Мишустин поручил ввести налоговые льготы для ИТ-компаний с госучастием
- Футболист сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП
- Карпин: Зарплаты футболистов в РФ завышены минимум на 50%
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru