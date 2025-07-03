Песков: Россия пока не обсуждала детали мирного меморандума с Украиной

Россия пока не обсуждала с Украиной детали мирного меморандума. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, Кремль не намерен публично обсуждать содержание документа.

«Мы считаем, что обсуждение через СМИ может только навредить процессу», — заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что во время третьей встречи делегации Москвы и Киева должны обсудить проекты своих меморандумов по урегулированию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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