Песков: Россия пока не обсуждала детали мирного меморандума с Украиной

По его словам, Кремль не намерен публично обсуждать содержание документа.

«Мы считаем, что обсуждение через СМИ может только навредить процессу», — заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что во время третьей встречи делегации Москвы и Киева должны обсудить проекты своих меморандумов по урегулированию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».