Вооруженные силы России взяли под свой контроль два населенных пункта в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.

«На Харьковском направлении в результате решительных действий освобожден населенный пункт Меловое», — указали в министерстве.

В свою очередь, силы группировки войск «Центр» в ходе активных действий установили контроль над селом Разино в ДНР.

Ранее армия России освободила Червоную Зирку в ДНР, напоминает RT.

