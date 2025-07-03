Армия России освободила Меловое и Разино
3 июля 202512:27
Вооруженные силы России взяли под свой контроль два населенных пункта в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.
«На Харьковском направлении в результате решительных действий освобожден населенный пункт Меловое», — указали в министерстве.
В свою очередь, силы группировки войск «Центр» в ходе активных действий установили контроль над селом Разино в ДНР.
Ранее армия России освободила Червоную Зирку в ДНР, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru