Умер радиоведущий Михаил Антонов

Ведущий радиостанции «Комсомольская правда» Михаил Антонов умер в возрасте 49 лет после продолжительной болезни. Об этом говорится в сообщении СМИ в соцсети «ВКонтакте».

«Миша был не просто голосом радио "КП". Он был и навсегда останется душой нашей радиостанции... Сегодня Миши не стало. Но его голос навсегда останется в эфире радио "Комсомольская правда"», - отмечается в публикации.

Журналист вел информационные эфиры, программы «Дежавю», «Настоящий хит-парад», «Был бы повод».

В 2024 году Антонов сообщил в соцсетях, что ему необходимо «поправить здоровье» и пройти «долгое и непростое» лечение. Позже радиоведущий поделился, что заболевание дало осложнение, почти месяц мужчина провел в реанимации и заново учился ходить.

Ранее в возрасте 71 года умер журналист, поэт и переводчик Евгений Клюев, напоминает RT.

