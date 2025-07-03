Потолок обвалился в торговом центре в ХМАО

Шквалистый ливень привёл к обрушению потолка в торговом центре «Оазис Плаза» в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом в своём Telegram-канале заявил градоначальник Иван Ямашев.

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В администрации торгового центра уточнили, что ливневый дождь переполнил кровельную водосточную систему, из-за попадания воды произошла деформирация части декоративного подвесного потолка. При этом кровля и конструктивные элементы повреждены не были.

«К счастью, пострадавших нет. Собственник торгового объекта устраняет последствия», - написал Ямашев.

Ранее в Самарской области рухнул потолок в школе в посёлке Нагорном, пострадали три ученицы, сообщает RT.

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ФОТО: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы
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