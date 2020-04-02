Секс можно, дышать нельзя. Пандемия не терпит случайных связей

«Я не думаю, что он имел в виду прямую передачу половым путем, потому что вирус не живет на слизистых половых органов. Это не венерическая инфекция. Но когда люди занимаются сексом, они дышат друг на друга, они потеют. И вирус, который есть на их коже, на слизистых, передается», - пояснил эксперт.

Это особенно опасно для непостоянных партнеров.

«Если люди постоянно живут вместе, на самоизоляции, то здесь ограничений нет. А вот приходящим любовникам, которые не знают, где бывал их партнер, с кем встречался, лучше сексуальные отношения на это время прекратить», - посоветовал Полеев.

Ранее врач–инфекционист Николай Малышев в эфире НСН рассказал, как защитить медперсонал от заражения коронавирусом.

