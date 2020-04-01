Минздрав: COVID-19 передается половым путем
Коронавирусная инфекция COVID-19 передаётся половым путём. Однако такой способ заражения не основной, заявил главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь. По его словам, об этом также необходимо задуматься гражданам, которые находятся на карантине. Специалист рассказал об этом в эфире канала Россия 24.
Врач–инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН рассказал, как защитить медперсонал от заражения коронавирусом.
«Медперсонал в каждом медицинском учреждении, от главврача до санитарки, должен соблюдать определенные правила поведения: как он должен одеваться, соблюдать санитарный режим и какие средства индивидуальной защиты использовать. За этим следят администрация, врачи-эпидемиологи, старшая медсестра. Самодеятельности никакой не должно быть, медики проходят инструктажи по поводу саниэпидемрежима в своем учреждении несколько раз в год, даже когда никакой эпидемии нет», - рассказал Малышев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Делягин объявил экономику России независимой от цен на нефть
- Названы последние свободные от COVID-19 регионы России
- В Коми 50 человек подхватили коронавирус в одной больнице
- Татарстан ввел передвижение жителей по спецпропускам
- Минздрав: COVID-19 передается половым путем