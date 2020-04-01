Минздрав: COVID-19 передается половым путем

Врач–инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН рассказал, как защитить медперсонал от заражения коронавирусом.

«Медперсонал в каждом медицинском учреждении, от главврача до санитарки, должен соблюдать определенные правила поведения: как он должен одеваться, соблюдать санитарный режим и какие средства индивидуальной защиты использовать. За этим следят администрация, врачи-эпидемиологи, старшая медсестра. Самодеятельности никакой не должно быть, медики проходят инструктажи по поводу саниэпидемрежима в своем учреждении несколько раз в год, даже когда никакой эпидемии нет», - рассказал Малышев.











