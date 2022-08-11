В поисках сеновала. Сексолог раскритиковала большие штрафы за секс в публичных местах
В России нужно развивать почасовые отели для занятий любовью, сказала НСН семейный психолог Юлия Варра.
В Москве стали меньше заниматься сексом в публичных местах. В городе для этого есть много гостиниц с почасовой оплатой. Подобные отели надо открывать и в небольших городах, где проблема действительно существует, заявила психоаналитик-сексолог Юрия Варра в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал главу МВД России Владимира Колокольцева ужесточить наказание за действия сексуального характера на людях. В частности, парламентарий предложил увеличить штрафы. Варра считает, что штрафами публичное занятие любовью не искоренить.
«Это явление было всегда и не считаю, что проблема приняла катастрофические масштабы. В деревнях раньше на сеновалах занимались любовью, в городах ситуация обострилась и некоторые используют для секса не совсем приемлемые места. В Москве, а я тоже гуляю в парках, этого явления стало меньше. Много появилось гостиниц с почасовой оплатой для этого дела. В небольших городах надо развивать сеть почасовых отелей, чтобы у не очень богатой молодежи была возможность удовлетворять свои потребности», - сказала Варра.
Собеседница «Радиоточки НСН» напомнила, что секс в публичном месте сегодня предусмотрена административная ответственность и штраф. Однако, по ее словам, увеличением штрафных санкций проблему не решить.
«Предлагается ввести крупный штраф. Но он ничего не изменит, как попавшиеся люди будут его оплачивать, если у них нет нескольких тысяч рублей на отель?» - резюмировала Варра.
Ранее сообщалось, что УМВД по Севастополю открыло административное дело в отношении молодого человека, который публично занимался сексом со студенткой на барной стойке караоке-бара. Как говорится в сообщении полиции, составлен административный протокол о мелком хулиганстве.
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