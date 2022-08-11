В поисках сеновала. Сексолог раскритиковала большие штрафы за секс в публичных местах

В России нужно развивать почасовые отели для занятий любовью, сказала НСН семейный психолог Юлия Варра. 

В Москве стали меньше заниматься сексом в публичных местах. В городе для этого есть много гостиниц с почасовой оплатой. Подобные отели надо открывать и в небольших городах, где проблема действительно существует, заявила психоаналитик-сексолог Юрия Варра в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Депутат призвал ужесточить наказание за действия сексуального характера на людях

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал главу МВД России Владимира Колокольцева ужесточить наказание за действия сексуального характера на людях. В частности, парламентарий предложил увеличить штрафы. Варра считает, что штрафами публичное занятие любовью не искоренить.

«Это явление было всегда и не считаю, что проблема приняла катастрофические масштабы. В деревнях раньше на сеновалах занимались любовью, в городах ситуация обострилась и некоторые используют для секса не совсем приемлемые места. В Москве, а я тоже гуляю в парках, этого явления стало меньше. Много появилось гостиниц с почасовой оплатой для этого дела. В небольших городах надо развивать сеть почасовых отелей, чтобы у не очень богатой молодежи была возможность удовлетворять свои потребности», - сказала Варра.

Собеседница «Радиоточки НСН» напомнила, что секс в публичном месте сегодня предусмотрена административная ответственность и штраф. Однако, по ее словам, увеличением штрафных санкций проблему не решить.

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«Предлагается ввести крупный штраф. Но он ничего не изменит, как попавшиеся люди будут его оплачивать, если у них нет нескольких тысяч рублей на отель?» - резюмировала Варра.

Ранее сообщалось, что УМВД по Севастополю открыло административное дело в отношении молодого человека, который публично занимался сексом со студенткой на барной стойке караоке-бара. Как говорится в сообщении полиции, составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ШтрафГосдумаСекс
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