В поисках сеновала. Сексолог раскритиковала большие штрафы за секс в публичных местах

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал главу МВД России Владимира Колокольцева ужесточить наказание за действия сексуального характера на людях. В частности, парламентарий предложил увеличить штрафы. Варра считает, что штрафами публичное занятие любовью не искоренить.

«Это явление было всегда и не считаю, что проблема приняла катастрофические масштабы. В деревнях раньше на сеновалах занимались любовью, в городах ситуация обострилась и некоторые используют для секса не совсем приемлемые места. В Москве, а я тоже гуляю в парках, этого явления стало меньше. Много появилось гостиниц с почасовой оплатой для этого дела. В небольших городах надо развивать сеть почасовых отелей, чтобы у не очень богатой молодежи была возможность удовлетворять свои потребности», - сказала Варра.

Собеседница «Радиоточки НСН» напомнила, что секс в публичном месте сегодня предусмотрена административная ответственность и штраф. Однако, по ее словам, увеличением штрафных санкций проблему не решить.