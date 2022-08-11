Депутат призвал ужесточить наказание за действия сексуального характера на людях

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в последнее время участились «вопиющие случаи непотребного поведения ряда отдыхающих граждан», сообщает RT.

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По его мнению, это происходит «то ли от жары, то ли от острого дефицита воспитания и нравственности».

Парламентарий направил обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева, в котором предложил ужесточить наказание для граждан, предающихся «плотским утехам в публичных местах - на глазах прохожих и детей».

«Прошу вас рассмотреть возможность проведения специального рейда на всех объектах прибрежного отдыха... Помимо этого, прошу вас рассмотреть ужесточение наказания за намеренную демонстрацию наготы и действий сексуального характера в публичных и общественных местах», — отметил Милонов.

Ранее депутаты Петербургского парламента Павел Крупник и Денис Четырбок предложили на федеральном уровне ввести запрет на рекламу сексуальных услуг, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:СексНаказаниеГосдумаВиталий Милонов
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