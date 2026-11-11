«Узкий, но живучий»: Писатель Рубанов объяснил успех фильма «Коммерсант» в США
Режиссеры картины поменяли финал книги, однако им удалось передать ее дух, сказал в эфире НСН Андрей Рубанов.
Успех фильма «Коммерсант» на фестивале в США связан с тем, что его создателям удалось создать «что-то новое» в жанре тру-крайм, заявил в интервью НСН писатель Андрей Рубанов.
Ранее стало известно, что фильм «Коммерсант», в котором сыграли Александр Петров с рэпером Хаски, получил два приза на Coronado Island Film Festival в Калифорнии. В основу сценария картины легла автобиографический роман Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». Писатель отметил, что режиссеры картины, Фёдор и Никита Кравчуки, изменили финал, но дух книги передали. Он также объяснил, почему фильм приняли в США.
«Дух книги передан. По сюжету есть отличия. Федор и Никита предложили свой финал, я согласился. Я сделал выбор, решил, что не буду навязывать свое мнение, - парни все делали сами. Оказалось, я правильно поступил. Что касается успеха на фестивале, западная аудитория по сути от нашей не отличается. Зритель и там, и там ценит, когда его уважают. Тру-крайм - жанр узкий, но живучий. В нем трудно сделать что-то новое, но в нашем случае удалось», - отметил он.
Писатель также объяснил, почему фильмы про истории из 1990-х до сих пор привлекают зрителей.
«Новое поколение не видело 1990-х и создает о них свою легенду. А легенда нужна всегда, потому что людям не хочется презирать свое прошлое. Люди хотят его уважать. Да, 1990-е были тяжелым временем для страны, но красить его одной краской не нужно. Были кровавые конфликты и трагедии, но именно они позволяют человеку проявить лучшие качества», - заключил собеседник НСН.
Фильм «Коммерсант», вышедший на экраны кинотеатров в конце апреля 2026 года, заработал в прокате 497 млн рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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