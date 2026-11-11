Успех фильма «Коммерсант» на фестивале в США связан с тем, что его создателям удалось создать «что-то новое» в жанре тру-крайм, заявил в интервью НСН писатель Андрей Рубанов.

Ранее стало известно, что фильм «Коммерсант», в котором сыграли Александр Петров с рэпером Хаски, получил два приза на Coronado Island Film Festival в Калифорнии. В основу сценария картины легла автобиографический роман Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». Писатель отметил, что режиссеры картины, Фёдор и Никита Кравчуки, изменили финал, но дух книги передали. Он также объяснил, почему фильм приняли в США.