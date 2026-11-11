Мадьяр: Венгрия не считает российский газ дешевым
Газ из России перестал быть дешевым для Венгрии. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью каналу ATV.
«Независимо от того, о чем говорило предыдущее правительство, дешевого российского газа больше нет», — отметил политик.
Мадьяр подчеркнул что стоимость поставляемого в страну топлива складывается из ряда факторов, затраты на транзит играют значительную роль среди них. В связи с этим Венгрия стремится диверсифицировать источники закупок и маршруты, чтобы иметь «более сильные переговорные позиции».
Ранее глава венгерского МИД Анита Орбан заявила, что республика откажется от нефти и газа из России.
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