Мадьяр: Венгрия не считает российский газ дешевым

«Независимо от того, о чем говорило предыдущее правительство, дешевого российского газа больше нет», — отметил политик.

Мадьяр подчеркнул что стоимость поставляемого в страну топлива складывается из ряда факторов, затраты на транзит играют значительную роль среди них. В связи с этим Венгрия стремится диверсифицировать источники закупок и маршруты, чтобы иметь «более сильные переговорные позиции».

Ранее глава венгерского МИД Анита Орбан заявила, что республика откажется от нефти и газа из России.

