МВД в Севастополе расследует инцидент с прилюдным сексом в баре

Управление министерства внутренних дел по Севастополю открыло административное дело в отношении молодого человека, который публично совокуплялся со студенткой на барной стойке караоке-бара. Как говорится в сообщении полиции, составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

Максимальную санкцию данная статья КоАП определяет в виде административного ареста на срок до 15 суток. 32-летний виновник скандала признался, что в момент происшествия был в состоянии сильного алкогольного опьянения и практически не отдавал отчёта в своих действиях.

Видео инцидента попало ранее в соцсети. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение второй участницы скабрезной истории. Причём в Управлении МВД также возбудили уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов». Оно касается тех, кто выложил видео в сеть.

