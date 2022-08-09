МВД в Севастополе расследует инцидент с прилюдным сексом в баре
Управление министерства внутренних дел по Севастополю открыло административное дело в отношении молодого человека, который публично совокуплялся со студенткой на барной стойке караоке-бара. Как говорится в сообщении полиции, составлен административный протокол о мелком хулиганстве.
Максимальную санкцию данная статья КоАП определяет в виде административного ареста на срок до 15 суток. 32-летний виновник скандала признался, что в момент происшествия был в состоянии сильного алкогольного опьянения и практически не отдавал отчёта в своих действиях.
Видео инцидента попало ранее в соцсети. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение второй участницы скабрезной истории. Причём в Управлении МВД также возбудили уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов». Оно касается тех, кто выложил видео в сеть.
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