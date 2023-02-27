Игрушки не для всех: Сексолог назвала средство от измен
Мужчина, который чувствует себя счастливым, не изменяет, заявила сексолог Юлия Варра в эфире НСН.
Избежать измены партнера возможно, для этого нужно его удовлетворять, рассказала сексолог Юлия Варра в беседе с НСН. Ранее СМИ сообщали, что беременная москвичка украла из магазина для взрослых мастурбатор за 21 тысячу рублей для мужа, чтобы он не изменил ей.
«Не изменяет мужчина, который чувствует себя счастливым. Для того, чтобы мужчина чувствовал себя счастливым со своей женщиной, он должен удовлетворять себя как сексуальный партнер, соответственно, удовлетворять свои желания. Желания прописываются у нас в древнем мозжечковом мозге достаточно рано, у мальчиков, например, с 7 до 12 лет. Задача сексолога - выявить эти желания и включить совместный супружеский сексуальный сценарий», - пояснила Варра.
Однако, по словам сексолога, секс-игрушки подходят не всем.
«Товары из секс-шопа есть смысл использовать, если у партнера на это есть эротический триггер. На самом деле, у нас много мужчин в стране не приемлют разного рода подручные средства, потому что «я что, не мужик что ли?» Говорят, если резиновая баба, то дальше дело за искусственным пивом. Кому-то это подходит, а кому-то - нет. Это желательно выяснять конкретно с партнером. Если у обоих партнеров нет внутреннего запрета на секс-игрушки, то они вполне могут способствовать хорошей эротической игре, но с участием обоих партнеров», - разъяснила эксперт.
Также она объяснила, что делать, если женщина беременная.
«Если во время беременности женщине запрещен половой акт по медицинским показаниям, во всех других случаях он возможен, то есть масса других возможностей, чтобы партнер оставался удовлетворенным. Если девушка этого не знала, то надо было не воровать фаллоимитаторы, а обратиться к грамотному сексологу, который бы ей подсказал, что у нее есть еще как минимум руки, рот и разные места, кроме вагины», - обозначила наша собеседница.
При возникновении в паре проблем сексуального характера эксперт призвала обращаться к профессионалу.
«Необязательно идти к сексологу вдвоем. Можно и одной, потому что через вопросы, через постановку вопроса, через специальные упражнения специалист находит возможность выявить, что происходит в паре и посоветовать развитие сценария», - заключила сексолог.
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