Жители Заполярного жалуются на «звуки ада» из Кольской скважины

Среди местных давно ходит легенда о «воротах в ад», якобы расположенных на территории Кольской сверхглубокой скважины. Именно оттуда, по мнению горожан, доносятся тревожные звуки.



Скважина, построенная в 1970‑х годах, привлекает любителей заброшенных мест и диггеров. Недавно туда прибыли исследователи аномалий из Санкт‑Петербурга. Они провели ночную аудиозапись с помощью сверхчувствительного микрофона и зафиксировали низкочастотный шум и вибрации, исходящие из глубины.



Однако эксперты развеяли мистику вокруг этих записей. По их словам, причина звуков вполне объяснима с точки зрения физики. В ясную и безветренную погоду, когда отсутствуют посторонние помехи, до города может доноситься гул авиалайнеров из Норвегии — граница с этой страной находится примерно в десяти километрах. Также источником шума могут быть близлежащие промышленные предприятия.



Кольская сверхглубокая скважина остаётся самой глубокой в мире — её ствол уходит на глубину более 12 километров. Бурение началось в 1970 году для изучения литосферы, но из‑за аномально высоких температур и постоянных технических проблем проект был закрыт в 90‑х годах. С тех пор вокруг объекта сложилось множество мифов, включая легенду о якобы записанных «криках из ада».

