«Никогда не будет»: Депутат не увидел необходимости в уроках секс-просвета в школах

Европейские стандарты сексуального образования разрабатывают больные люди, отметил в эфире НСН Роман Терюшков. 

Уроки секс-просвещения в российских школах никогда не будут проводиться, заявил депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков в пресс-центре НСН.

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«Уроки секс-просвещения в школах – это нереально. Зачем это нужно? Это душевнобольные люди, которые разрабатывают европейские стандарты сексуального образования в Европе. Пусть в Европе и находятся эти стандарты. Мы в России придерживаемся традиционных вер, у нас сильна наша многовековая история. В России такого никогда не будет», - сказал Терюшков.

Ранее правозащитница, член экспертного совета комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Элина Жгутова в пресс-центре НСН заявила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовит соглашение, принятие которого будет означать полную потерю суверенитета России.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:РоссияШкола
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