«Никогда не будет»: Депутат не увидел необходимости в уроках секс-просвета в школах
Европейские стандарты сексуального образования разрабатывают больные люди, отметил в эфире НСН Роман Терюшков.
Уроки секс-просвещения в российских школах никогда не будут проводиться, заявил депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков в пресс-центре НСН.
«Уроки секс-просвещения в школах – это нереально. Зачем это нужно? Это душевнобольные люди, которые разрабатывают европейские стандарты сексуального образования в Европе. Пусть в Европе и находятся эти стандарты. Мы в России придерживаемся традиционных вер, у нас сильна наша многовековая история. В России такого никогда не будет», - сказал Терюшков.
Ранее правозащитница, член экспертного совета комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Элина Жгутова в пресс-центре НСН заявила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовит соглашение, принятие которого будет означать полную потерю суверенитета России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+0 / сут.
Умерли
396 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+0 / сут.
- Володин призвал взыскать ущерб от взрывов на «Северных потоках»
- СМИ: Warner Bros приступила к разработке фильма «Гарри Поттер и проклятое дитя»
- Лукашенко заявил о переносе «Большого разговора с президентом»
- На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
- Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Хорватии
- Сына Жириновского арестовали на 15 суток
- Сбербанк объявил о скором запуске услуги по возврату переведенных мошенникам денег
- Лукашенко пригласил Путина и Байдена в Минск
- Лукашенко призвал Зеленского не выпрашивать у Европы оружие
- Депутат Госдумы призвал включить МОК в число нежелательных организаций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru