«Никогда не будет»: Депутат не увидел необходимости в уроках секс-просвета в школах

«Уроки секс-просвещения в школах – это нереально. Зачем это нужно? Это душевнобольные люди, которые разрабатывают европейские стандарты сексуального образования в Европе. Пусть в Европе и находятся эти стандарты. Мы в России придерживаемся традиционных вер, у нас сильна наша многовековая история. В России такого никогда не будет», - сказал Терюшков.



Ранее правозащитница, член экспертного совета комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Элина Жгутова в пресс-центре НСН заявила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовит соглашение, принятие которого будет означать полную потерю суверенитета России.

