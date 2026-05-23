Телеведущая Боня удивилась, что Соловьев извинился перед ней
Телеведущая и блогер Виктория Боня в интервью Надежде Стрелец поделилась впечатлениями от эфира с Владимиром Соловьёвым.
Во время телепередачи Соловьёв принёс извинения за ранее высказанные в адрес Бони оскорбления. По словам телеведущей, она не ожидала извинений и готовилась к защите в ходе дискуссии.
Боня отметила, что реакция зрителей оказалась разочарованной: аудитория рассчитывала на обострение конфликта между участниками. По мнению Бони, публика ожидала более острой полемики и взаимных претензий.
Конфликт начался после того, как в одном из эфиров Соловьёв допустил оскорбительную характеристику в адрес Бони из‑за её публичных высказываний. В ответ она анонсировала коллективный иск о защите чести и достоинства, касающийся оскорбления женщин в целом. Впоследствии Соловьёв публично извинился, объяснив свои слова излишней эмоциональностью, и добавил, что, по его мнению, 70% женоненавистников — это женщины, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Телеведущая Боня удивилась, что Соловьев извинился перед ней
- Жители Заполярного жалуются на «звуки ада» из Кольской скважины
- Тишковец пообещал «незабудковый» июнь жителям Русской равнины
- Намаз на Курбан-байрам пройдет в четырех мечетях Москвы
- Пулково запустит регистрацию и посадку в самолет по биометрии к ПМЭФ
- Рост числа жертв и новые обстрелы: О ситуации вокруг атаки на колледж в ЛНР
- Число жертв удара по общежитию колледжа в Старобельске выросло до 18
- Бондарчук: Кинотеатры никуда не исчезнут, несмотря на обилие контента в смартфонах
- СМИ: Дочь дрессировщика Мстислава Запашного госпитализирована в Крыму с отеком Квинке
- МЧС: Число погибших при ударе по колледжу в Старобельске увеличилось до 16