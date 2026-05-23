Телеведущая Боня удивилась, что Соловьев извинился перед ней

Во время телепередачи Соловьёв принёс извинения за ранее высказанные в адрес Бони оскорбления. По словам телеведущей, она не ожидала извинений и готовилась к защите в ходе дискуссии.



Боня отметила, что реакция зрителей оказалась разочарованной: аудитория рассчитывала на обострение конфликта между участниками. По мнению Бони, публика ожидала более острой полемики и взаимных претензий.



Конфликт начался после того, как в одном из эфиров Соловьёв допустил оскорбительную характеристику в адрес Бони из‑за её публичных высказываний. В ответ она анонсировала коллективный иск о защите чести и достоинства, касающийся оскорбления женщин в целом. Впоследствии Соловьёв публично извинился, объяснив свои слова излишней эмоциональностью, и добавил, что, по его мнению, 70% женоненавистников — это женщины, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

