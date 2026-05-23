Тишковец пообещал «незабудковый» июнь жителям Русской равнины

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец поделился прогнозом погоды на июнь для Русской равнины.

Спасатель объяснил россиянам, почему не стоит снимать смерч на телефон

По его словам, предстоящий месяц ожидается «незабудковым»: холодный финал весны задаст тон нежаркому началу лета.

Эксперт отметил, что в лучшем случае температура в июне на большей части Русской равнины будет едва соответствовать климатической норме, а в отдельных случаях может оказаться ниже неё примерно на полградуса. В частности, в Москве ночная температура ожидается около +11,5 °C, дневная — около +21,7°C.

Ранее в беседе с НСН синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин успокоил москвичей насчёт смерчей и пообещал прохладное начало лета, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссиянеПрогнозПрогноз ПогодыПогода

Горячие новости

Все новости

партнеры