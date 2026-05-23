Тишковец пообещал «незабудковый» июнь жителям Русской равнины

По его словам, предстоящий месяц ожидается «незабудковым»: холодный финал весны задаст тон нежаркому началу лета.



Эксперт отметил, что в лучшем случае температура в июне на большей части Русской равнины будет едва соответствовать климатической норме, а в отдельных случаях может оказаться ниже неё примерно на полградуса. В частности, в Москве ночная температура ожидается около +11,5 °C, дневная — около +21,7°C.

Ранее в беседе с НСН синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин успокоил москвичей насчёт смерчей и пообещал прохладное начало лета, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

