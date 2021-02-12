Сексолог назвала глупостью совет Жириновского спать в разных кроватях

Психолог-сексолог в эфире НСН заявила, что супругам в возрасте лидера ЛДПР можно спать отдельно «для удобства», а вот остальным навязывать такое поведение не стоит.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский накануне Дня влюбленных призвал супружеские пары спать в разных кроватях и комнатах, чтобы они успевали соскучиться, а еще лучше — в разных квартирах по соседству. Когда супруги живут в одной квартире, они надоедают друг другу, уверен политик. «Это всё раздражает вас не потому, что вы чем-то плохи», - пояснил он.

Психолог-сексолог, руководитель Центра сексуального здоровья Анна Котенева в эфире НСН рассказала, что отдаление мужчины от женщины на время сна вряд ли поможет им соскучиться друг по другу, но может повысить комфорт и удобство.

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«В возрасте Жириновского (ему 74 года -прим. НСН), пожалуй, можно спать и в разных кроватях, и в разных квартирах, и в разных странах даже. Но всё же такие разграничения дадут лжеостроту ощущений. Тем не менее, в культуре отношений есть такое поведение. Каждая пара себе определяет свой сценарий отношений. Но навязывать и протоколировать такое поведение просто глупо», - отметила она.

По словам сексолога, Жириновскому не следует давать подобные советы, так как он не имеет профессионального образования в области сексологии.

«Мы пережили карантин, во время которого очень сильно обострились чувства людей в вынужденном тесном контакте. Господин Жириновский предлагает некую реабилитационную программу? Но у него нет образования в сфере сексологии, он говорит с обывательской позиции», - объяснила Котенева.

Собеседник НСН напомнила, что условный физиологический ритм у каждой пары свой.

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«У кого-то и в молодости может быть один раз в неделю или в месяц, у кого-то другое количество. В среднем залог нормальных здоровых сексуальных отношений – это два раза в неделю. Но подчеркну, что пара выбирает сама в силу разных причин. С возрастом, безусловно, этот механизм меняется, потому что человек переходит в другую стадию своего сексуального развития. Если в подростковом возрасте формируется сначала платоническое, потом эротическое и наконец сексуальное либидо, то в преклонном возрасте всё происходит ровно наоборот. В этом возрасте удобство и комфорт выходят на первое место. В силу этих причин люди отдаляются друг от друга на время сна. Не для того, чтобы обострить ощущения, а просто для комфортного отдыха», - заключила сексолог.

Ранее папа римский Франциск заявил, что удовольствие от секса с любимым человеком или хорошей еды исходит от Бога. Он подчеркнул, что «оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще, оно просто божественное».

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