Сексолог назвала глупостью совет Жириновского спать в разных кроватях

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский накануне Дня влюбленных призвал супружеские пары спать в разных кроватях и комнатах, чтобы они успевали соскучиться, а еще лучше — в разных квартирах по соседству. Когда супруги живут в одной квартире, они надоедают друг другу, уверен политик. «Это всё раздражает вас не потому, что вы чем-то плохи», - пояснил он.

Психолог-сексолог, руководитель Центра сексуального здоровья Анна Котенева в эфире НСН рассказала, что отдаление мужчины от женщины на время сна вряд ли поможет им соскучиться друг по другу, но может повысить комфорт и удобство.