Установлена оптимальная частота занятий сексом

«Важнее всего для здоровой сексуальной жизни, чтобы человек занимался сексом из правильных соображений. Примеры правильных мотивов: желание провести время увлекательно и осмысленно, испытать чувство близости, удовольствие или даже поиграть», - считает специалист.

Сексолог отметила, что попытка избежать неприятных моментов или ощущений с помощью секса отрицательно влияет на его частоту и качество. Она призвала партнеров не превращать секс в «дежурный способ» решения личных проблем, а учиться работать над отношениями, разрешая конфликты и учась заботе друг о друге, дополняет РИА Новости.

