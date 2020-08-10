Установлена оптимальная частота занятий сексом
Секс раз в неделю оптимален для счастья супругов. Такой вывод сделали сотрудники Шведской ассоциации сексуального просвещения, сообщает издание Aftonbladet.
Сексолог Таня Сухинина согласилась с «золотой серединой» в периодичности сексуальных отношений пары. Она также обратила внимание на правильную мотивацию для занятий сексом.
«Важнее всего для здоровой сексуальной жизни, чтобы человек занимался сексом из правильных соображений. Примеры правильных мотивов: желание провести время увлекательно и осмысленно, испытать чувство близости, удовольствие или даже поиграть», - считает специалист.
Сексолог отметила, что попытка избежать неприятных моментов или ощущений с помощью секса отрицательно влияет на его частоту и качество. Она призвала партнеров не превращать секс в «дежурный способ» решения личных проблем, а учиться работать над отношениями, разрешая конфликты и учась заботе друг о друге, дополняет РИА Новости.
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