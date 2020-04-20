Секс-игрушки пришли на замену гречке и туалетной бумаге

«До введения режима самоизоляции продажи падали как в интернете, так и в рознице. Более-менее нормальными были продажи в Москве примерно за четыре дня до самоизоляции, даже был небольшой рост, видимо люди решили затовариться игрушками на этот период. За весь период самоизоляции наблюдается значительный рост продажи мастурбаторов и кукол. Мы за один неполный месяц продали сразу три дорогостоящие реалистичные куклы, хотя обычно максимум продаем одну в месяц. Ну это очевидно, людям как-то надо развлекаться на самоизоляции. Так же увеличился рост белья и костюмов, что тоже очевидно – люди играют в ролевые игры и себя так развлекают. Кстати, заметно увеличились продажи белья именно большого размера. Само собою, увеличились продажи презервативов, и они кстати стали заканчиваться, так как сейчас проблемы с каучуком, проблемы с поставками из Малайзии и это все может привести к тому, что презервативы закончатся. Отсутствие презервативов — это бедствие, которое приведет к огромному числу болезней и инфекций», - полагает Максимиллиан Лапин.

Ранее НСН предоставила слово иммунологу, академику РАН Валерию Черешневу, который рекомендовал гражданам регулярно заниматься сексом для укрепления иммунитета в условиях распространения коронавируса.







