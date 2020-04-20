Секс-игрушки пришли на замену гречке и туалетной бумаге
Владелец мультибрендовых магазинов сообщил НСН, что за весь период самоизоляции наблюдается значительный рост продажи мастурбаторов и кукол.
Объявленные ранее главой государства «нерабочие дни» до 30 апреля, по мнению многих экспертов, могут быть продлены ещё на неопределенный срок. Это обстоятельство только повышает спрос на различные товары, но уже не продуктовые.
В эфире НСН владелец сети мультибрендовых магазинов укрепления семьи «Розовый кролик» Максимиллиан Лапин посоветовал закупиться как можно скорее презервативами впрок, так как они могут закончится.
«До введения режима самоизоляции продажи падали как в интернете, так и в рознице. Более-менее нормальными были продажи в Москве примерно за четыре дня до самоизоляции, даже был небольшой рост, видимо люди решили затовариться игрушками на этот период. За весь период самоизоляции наблюдается значительный рост продажи мастурбаторов и кукол. Мы за один неполный месяц продали сразу три дорогостоящие реалистичные куклы, хотя обычно максимум продаем одну в месяц. Ну это очевидно, людям как-то надо развлекаться на самоизоляции. Так же увеличился рост белья и костюмов, что тоже очевидно – люди играют в ролевые игры и себя так развлекают. Кстати, заметно увеличились продажи белья именно большого размера. Само собою, увеличились продажи презервативов, и они кстати стали заканчиваться, так как сейчас проблемы с каучуком, проблемы с поставками из Малайзии и это все может привести к тому, что презервативы закончатся. Отсутствие презервативов — это бедствие, которое приведет к огромному числу болезней и инфекций», - полагает Максимиллиан Лапин.
Ранее НСН предоставила слово иммунологу, академику РАН Валерию Черешневу, который рекомендовал гражданам регулярно заниматься сексом для укрепления иммунитета в условиях распространения коронавируса.
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