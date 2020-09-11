Папа римский назвал секс «божественным» удовольствием

Папа римский Франциск заявил, что удовольствие от секса с любимым человеком или хорошей еды исходит от Бога. Слова понтифика приводит France 24. Он подчеркну, что «оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще, оно просто божественное».

Кроме того, папа Римский отметил, что церковь всегда осуждала грубое и пошлое удовольствие, но при этом принимала человеческое, нравственное и простое. При этом, понтифик пояснил, что удовольствие от еды необходимо, чтобы оставаться здоровыми, а от секса — чтобы гарантировать сохранение вида.

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Напомним, ранее папа римский Франциск впервые в истории прочел воскресную молитву «Ангел Господень» по видеосвязи. Трансляция велась также не из окна Апостольского дворца в Ватикане, а из его библиотеки. Такие меры связаны с распространением в Италии коронавируса.

Трансляция была организована на экраны на площади Святого Петра, а также по телевидению и нескольких сайтах. Об изменении формата проповеди заблаговременно сообщила служба печати Святого престола.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СексЕдаПапа Римский Франциск
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