Папа римский назвал секс «божественным» удовольствием

Папа римский Франциск заявил, что удовольствие от секса с любимым человеком или хорошей еды исходит от Бога. Слова понтифика приводит France 24. Он подчеркну, что «оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще, оно просто божественное».

Кроме того, папа Римский отметил, что церковь всегда осуждала грубое и пошлое удовольствие, но при этом принимала человеческое, нравственное и простое. При этом, понтифик пояснил, что удовольствие от еды необходимо, чтобы оставаться здоровыми, а от секса — чтобы гарантировать сохранение вида.