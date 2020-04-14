Иммунолог прописал россиянам секс при пандемии коронавируса

В интервью «Российской газете» он отметил,что секс — это мощнейшая разрядка, которая, безусловно, идет на пользу иммунной системе.



Кроме того, интимная жизнь способствует снятию психологического напряжения. Одновременно Черешнев призвал россиян в условиях самоизоляции отказаться от алкоголя, так как от него «сплошной вред».



Ранее в российским Минздраве подтвердили, что коронавирус COVID-19 может передаваться от человека к человеку при половых контактах, передает Ura.ru

