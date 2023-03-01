Сейсмолог раскритиковал прогноз о «мегаземлетрясении» в России

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин заявил, что нидерландец Фрэнк Хугербитс, сделавший предсказание о «мегаземлетрясении», вовсе не учёный, а прорицатель, сообщает РИА Новости.

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О Хугербитсе заговорили после того, как он предупредил о возможном разрушительном землетрясении в Турции 6 февраля, причём его пост в соцсетях появился за три дня до катастрофы.

Позже нидерландец предсказал, что в первой декаде марта планете грозит «мегаземлетрясение» магнитудой 8,5 и выше, которое затронет Россию (Камчатку и Курильские острова), Японию и Индонезию. По его словам, это произойдёт из-за сближения критической геометрии Земли, Меркурия и Сатурна.

«Я не могу комментировать заявления прорицателей», - ответил Шебалин на просьбу оценить прогноз Хугербитса.

Ранее в турецком управлении по чрезвычайным ситуациям (AFAD) заявили, что число жертв землетрясений, произошедших 6 февраля на юго-востоке страны, превысило 45 тысяч человек, сообщает НСН.

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ФОТО: pixabay.com
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