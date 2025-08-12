Людям с клаустрофобией, эпилепсией, при склонности к тревожности следует отказаться от посещения любых страшных квестов, подросткам с 14 лет можно в компании друзей ходить на подобные мероприятия от проверенных организаторов, рассказала психолог Екатерина Каталина в разговоре с НСН.

В России хотят запретить квесты для людей, не достигших 18 лет. С таким предложением выступил член совета движения «Зов народа» Руслан Шаламов. Ранее проверить подобные развлечения для детей призвал депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Психолог не поддержала запрет всех квестов для подростков.