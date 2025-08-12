Психолог рассказала, кому опасно посещать хоррор-квесты
Наибольшую опасность для психики представляют квесты с актерами, которые специально пугают людей, заявила НСН Екатерина Каталина.
Людям с клаустрофобией, эпилепсией, при склонности к тревожности следует отказаться от посещения любых страшных квестов, подросткам с 14 лет можно в компании друзей ходить на подобные мероприятия от проверенных организаторов, рассказала психолог Екатерина Каталина в разговоре с НСН.
В России хотят запретить квесты для людей, не достигших 18 лет. С таким предложением выступил член совета движения «Зов народа» Руслан Шаламов. Ранее проверить подобные развлечения для детей призвал депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Психолог не поддержала запрет всех квестов для подростков.
«Называть абсолютно все квесты опасными или безопасными не стоит. Важно учитывать особенности психики конкретного подростка, целевую аудиторию квеста, соблюдается ли техника безопасности организаторами. Как правило, на квесты ходят подростки от 14 лет, и эти мероприятия посвящены конкретной игре или фильму. Соответственно, дети знают, что их может ожидать, идут туда, как правило, в компании друзей. Тем не менее, даже если ребенку нравится идея и атмосфера такого квеста, важно быть осторожным», - отметила она.
По словам психолога, наибольшую опасность представляют квесты с актерами, которые специально пугают людей.
«Некоторые квесты, особенно в которых задействованы актеры, которые специально пугают посетителей, могут представлять риски для людей с определенными заболеваниями или психическими состояниями. Например, явно не стоит посещать хоррор-квесты людям с клаустрофобией, эпилепсией, склонным к тревожности», - предупредила собеседница НСН.
Ранее семейный психолог Олеся Кирасова в пресс-центре НСН рассказала, что у нездорового человека пережитый на квесте стресс может привести к ПТСР, психозу, физическим зажимам и к проблемам с сердцем.
