Число жертв землетрясений в Турции превысило 45 тысяч человек

Число жертв землетрясений, произошедших 6 февраля на юго-востоке Турции, превысило 45 тысяч. Об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

Так, в результате разрушительных землетрясений погибли уже 45 089 человек, более 1,9 миллиона граждан были эвакуированы.

Последний толчок в Турции был зафиксирован 28 февраля - в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0.