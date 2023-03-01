Число жертв землетрясений в Турции превысило 45 тысяч человек
Число жертв землетрясений, произошедших 6 февраля на юго-востоке Турции, превысило 45 тысяч. Об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).
Так, в результате разрушительных землетрясений погибли уже 45 089 человек, более 1,9 миллиона граждан были эвакуированы.
Последний толчок в Турции был зафиксирован 28 февраля - в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0.
6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. В тот же день были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,6, три десятка афтершоков, а также еще одно землетрясение магнитудой 7,7.
20 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что работы по разбору завалов после разрушительных землетрясений в стране подходят к концу.
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