В Кузбассе самолет-амфибия совершил жесткую посадку в акватории реки
Легкомоторный самолет-амфибия «Борей» совершил жесткую посадку на реке Томь в Кемеровском районе Кемеровской области. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, инцидент произошел 9 августа во время выполнения частного полета.
«Воздушное судно... совершило жесткую посадку в акваторию реки Томь вблизи населенного пункта Мозжуха... Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются», – говорится в сообщении.
Кемеровская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов.
Ранее в британском аэропорту Лидс-Брадфорд пассажирский самолет совершил жесткую посадку из-за сильных порывов ветра, пишет Ura.ru.
