В Кузбассе самолет-амфибия совершил жесткую посадку в акватории реки

Легкомоторный самолет-амфибия «Борей» совершил жесткую посадку на реке Томь в Кемеровском районе Кемеровской области. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел 9 августа во время выполнения частного полета.

«Воздушное судно... совершило жесткую посадку в акваторию реки Томь вблизи населенного пункта Мозжуха... Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются», – говорится в сообщении.

Кемеровская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов.

Ранее в британском аэропорту Лидс-Брадфорд пассажирский самолет совершил жесткую посадку из-за сильных порывов ветра, пишет Ura.ru.

