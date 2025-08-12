Эстония не намерена упрощать режим пересечения границы с Россией
Власти Эстонии не будут упрощать порядок пересечения границы между республикой и Россией. Об этом заявил глава эстонского МВД Игорь Таро, передает портал Delfi.
Как отметил министр, не следует ждать от властей «щедрых жестов», которые облегчили бы поездки из Эстонии в Россию.
«Не надо на это надеяться», - указал Таро.
Сейчас на российско-эстонской границе работают три погранпункта, один из них функционирует лишь в дневное время. С августа прошлого года Таллин осуществляет полный таможенный контроль на границе с РФ.
Между тем эстонские власти установили массивные металлические ворота и выдвижные барьеры у границы с Россией в районе Нарвы, пишет Ura.ru.
