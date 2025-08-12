Бабушкам и дедушкам необходимо предоставлять полные права родителей на случай их потери или лишения прав, заявил НСН первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

В России бабушкам и дедушкам стоит разрешить вписывать внуков в паспорта, считает председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко. По его словам, это позволит упростить решение некоторых вопросов, расширит права пожилых и поможет им активнее заниматься внуками. Вписывать детей в паспорта бабушек и дедушек предлагается с согласия обоих родителей. Пожигайло объяснил, с чем связано предложение.