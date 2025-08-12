На случай ЧП: Бабушек и дедушек призвали уравнять в правах с родителями

При выезде из страны с ребенком бабушкам и дедушкам все равно потребуется согласие родителей, заявил НСН Павел Пожигайло.

Бабушкам и дедушкам необходимо предоставлять полные права родителей на случай их потери или лишения прав, заявил НСН первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

В России бабушкам и дедушкам стоит разрешить вписывать внуков в паспорта, считает председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко. По его словам, это позволит упростить решение некоторых вопросов, расширит права пожилых и поможет им активнее заниматься внуками. Вписывать детей в паспорта бабушек и дедушек предлагается с согласия обоих родителей. Пожигайло объяснил, с чем связано предложение.

«Наша комиссия эту идею инициировала. Я могу сказать, что это имеет прямое отношение к семейным традиционным ценностям. Часто бабушки и дедушки любят своих родных внуков даже больше, они очень хотят заниматься с ними, общаться. Это настолько очевидно, потому что родным людям нужно отдавать ребенка, если что-то случилось с родителями. Мы уже десять лет вопросом этим занимаемся. Если бабушка и дедушка уже старенькие, плохо себя чувствуют – это одно дело. А если они готовы заниматься внуком, как можно ребенка отдать в приемную семью? Бабушки и дедушки должны иметь право, как и родители. Если с родителями что-то происходит или если их лишают родительских прав, бабушки и дедушки занимают их место, на полном основании могут воспитывать своих внуков», - пояснил он.

При этом он отметил, что при выезде из страны с ребенком бабушкам и дедушкам все равно потребуется согласие родителей.

«Если родители есть, конечно, при выезде из страны с ребенком все равно нужно согласие родителей. Это чисто формальная процедура. Самое главное – наделить их полными правами. Бывает, что сейчас опека вырывает внуков из рук бабушки…Зачем? Ребенку лучше с родными людьми», - заключил собеседник НСН.

