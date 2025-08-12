В Ульяновской и Белгородской областях сбили четыре беспилотника
12 августа 202509:50
Дежурные средства ПВО ликвидировали над Россией четыре беспилотника ВСУ, передает Минобороны.
«C 07.30 до 08.20 мск... перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - указано в сообщении.
Отмечается, что три БПЛА сбили над Ульяновской областью, один – над Белгородской.
Ранее в Ростовской области и Ставропольском крае уничтожили 25 дронов ВСУ, пишет Ura.ru.
