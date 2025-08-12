Делегация РФ во главе с Володиным посетит Пхеньян
Российская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным посетит Пхеньян 14-15 августа. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
«Вячеслав Володин во главе российской делегации... посетит г. Пхеньян», - отмечается в сообщении.
Российские политики прибудут в КНДР по приглашению Верховного народного собрания республики. В программе их визита - участие в праздновании 80-летия освобождения Кореи.
В июле Северную Корею посетил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава внешнеполитического ведомства провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, напоминает 360.ru.
