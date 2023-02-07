Учёные выяснили, что землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу
Президент Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Карло Дольони заявил, что произошедшее в Турции землетрясение привело к геологическому сдвигу, пишет газета Corriere della Sera.
В интервью изданию учёный указал, что из-за этого переместились литосферные плиты - Аравийская сдвинулась примерно на три метра в направлении северо-восток-юго-запад по отношению к Анатолийской.
«Мы говорим о структуре в пограничной зоне между этим миром, Аравийской плитой, и Анатолийской плитой... Это как если бы Турция сдвинулась на юго-запад», - пояснил он.
Дольони добавил, что общая величина разлома составила как минимум 150 км.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш утром 6 февраля, затем были зафиксированы ещё два подземных толчка магнитудой 7,7 и 6,0.
Ранее власти Турции заявили, что в результате землетрясения погибли 3 432 человека, ещё 21 103 были ранены, сообщает RT.
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