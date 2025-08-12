Заочно арестованного писателя Быкова объявили в международный розыск

Писателя Дмитрия Быкова (признан в России иностранным агентом), заочно арестованного за распространение фейков об армии и уклонение от исполнения обязанностей иноагента, объявили в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы дела.

«Двадцать восьмого июля... объявлен в международный розыск», - указывает агентство.

Ранее против Быкова возбудили уголовное дело по статьям о публичном распространении фейков о Вооруженных силах РФ и уклонении от выполнения обязанностей, установленных для признанных иноагентами лиц. Суд заочно арестовал писателя на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России, пишет Ura.ru.

