Заочно арестованного писателя Быкова объявили в международный розыск
Писателя Дмитрия Быкова (признан в России иностранным агентом), заочно арестованного за распространение фейков об армии и уклонение от исполнения обязанностей иноагента, объявили в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы дела.
«Двадцать восьмого июля... объявлен в международный розыск», - указывает агентство.
Ранее против Быкова возбудили уголовное дело по статьям о публичном распространении фейков о Вооруженных силах РФ и уклонении от выполнения обязанностей, установленных для признанных иноагентами лиц. Суд заочно арестовал писателя на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин пообещал выработать предложения по изменению ситуации с домашними заданиями
- Заочно арестованного писателя Быкова объявили в международный розыск
- Будет обмен? Киев готов отказаться от части территорий после угроз Трампа
- СМИ: Сирия хочет вернуть южные районы страны под российский контроль
- Денис Майданов попал в базу розыска СБУ
- В двух регионах России уничтожили 25 беспилотников ВСУ
- Глава Пентагона допустил возможность своего участия в саммите Путина и Трампа
- Исследование: Более 40% россиян считают, что без своей квартиры семью заводить не стоит
- Мошенники звонят в мессенджерах от имени «Госуслуг» для получения кода
- Пентагон: Урегулирование на Украине потребует обмена землями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru