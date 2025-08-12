СМИ: Сафонов отказался уходить из ПСЖ

Вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» россиянин Матвей Сафонов решил остаться в парижской команде. Об этом пишет L'Equipe.

По данным газеты, голкипер отклонил несколько предложений, в частности, от клуба из Франции. Сафонов комфортно чувствует себя в Париже, он хочет и далее выступать за ПСЖ.

Матвей Сафонов играет за парижский клуб с 2024 года. В составе команды россиянин выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал победителем Лиги чемпионов, напоминает Ura.ru.

ФОТО: www.psg.fr
