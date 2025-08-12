СМИ: Сафонов отказался уходить из ПСЖ
12 августа 202508:50
Вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» россиянин Матвей Сафонов решил остаться в парижской команде. Об этом пишет L'Equipe.
По данным газеты, голкипер отклонил несколько предложений, в частности, от клуба из Франции. Сафонов комфортно чувствует себя в Париже, он хочет и далее выступать за ПСЖ.
Матвей Сафонов играет за парижский клуб с 2024 года. В составе команды россиянин выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал победителем Лиги чемпионов, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кузбассе самолет-амфибия совершил жесткую посадку в акватории реки
- На случай ЧП: Бабушек и дедушек призвали уравнять в правах с родителями
- Эстония не намерена упрощать режим пересечения границы с Россией
- СМИ: Сафонов отказался уходить из ПСЖ
- Володин пообещал выработать предложения по изменению ситуации с домашними заданиями
- Заочно арестованного писателя Быкова объявили в международный розыск
- Будет обмен? Киев готов отказаться от части территорий после угроз Трампа
- СМИ: Сирия хочет вернуть южные районы страны под российский контроль
- Денис Майданов попал в базу розыска СБУ
- В двух регионах России уничтожили 25 беспилотников ВСУ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru